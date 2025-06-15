На Украине сообщают о воздушной тревоге по всей стране и мощных взрывах

Очевидцы в Полтавской области сообщают о мощных детонациях в регионе в ночь на 15 июня. Подробности приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«На месте прилетов сильный пожар и зарево над городом», — прокомментировали авторы материала сообщения о взрывах в полтавском городе Кременчуг.
Как указали на канале «Военкоры Русской Весны», сейчас режим воздушной тревоги объявлен во всех регионах Украины.
На данный момент в России официально не прокомментировали достоверность поступающей информации. Однако в субботу, 14 июня, стало известно, что боевики ВСУ вновь совершили атаки на гражданские объекты в Татарстане, Белгородчине и Ставрополье.