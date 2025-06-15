Анонимный источник в КСИР объяснил, когда ВС Ирана прекратят ответные удары

Инсайдер в Корпусе стражей исламской революции объяснил, когда Иран прекратит наносить удары по Израилю. Подробностями анонимный источник поделился с телеканалом CNN.
«Наступательные операции Вооруженных сил Исламской Республики будут продолжаться с большей силой и размахом, если эти враждебные действия и агрессия не прекратятся», — прокомментировал неназванный информатор в КСИР новую серию ударов по израильским военным объектам.
Как указали на CNN, в рамках начавшейся волны атак Армия Ирана также задействовала множество воздушных беспилотников.
Эскалация ирано-израильского конфликта продолжается уже 2 дня. Незадолго до заявления анонимного представителя КСИР стало известно, что ЦАХАЛ атаковал нефтехранилища в столице Ирана.
В свою очередь, неназванный приближенный к кабинету Биньямина Нетаньяху ранее сообщил прессе, что политический эшелон Израиля заинтересован в усугублении конфликта.