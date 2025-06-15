Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Израиле заявили, что нанесли удары по зданию Минобороны Ирана

Представители ЦАХАЛ заявили о завершении новой волны многочисленных ударов по территории Исламской Республики Иран.

Как создавалась новая Россия

Представители ЦАХАЛ заявили о завершении новой волны многочисленных ударов по территории Исламской Республики Иран. Подробности приведены в Telegram-канале израильской армии.

«…Среди целей была и штаб-квартира Министерства обороны Ирана», — сообщили в ЦАХАЛ.

Как указали военные Израиля, ударам подверглись также иранские ядерные объекты.

В свою очередь, в Корпусе стражей исламской революции уже заявили, что они продолжат прибегать к ответным мерам до прекращения агрессивных действий ЦАХАЛ.

Руководство Ирана также ранее проинформировало о продлении закрытия воздушного пространства Республики до 14:30 воскресенья.