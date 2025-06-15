В Израиле заявили, что нанесли удары по зданию Минобороны Ирана

Представители ЦАХАЛ заявили о завершении новой волны многочисленных ударов по территории Исламской Республики Иран. Подробности приведены в Telegram-канале израильской армии.
«…Среди целей была и штаб-квартира Министерства обороны Ирана», — сообщили в ЦАХАЛ.
Как указали военные Израиля, ударам подверглись также иранские ядерные объекты.
В свою очередь, в Корпусе стражей исламской революции уже заявили, что они продолжат прибегать к ответным мерам до прекращения агрессивных действий ЦАХАЛ.
Руководство Ирана также ранее проинформировало о продлении закрытия воздушного пространства Республики до 14:30 воскресенья.