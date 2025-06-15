Зрители военного парада в США пожаловались на организацию мероприятия

Пришедшие на парад люди жалуются, что организаторы оказались не готовы к большому количеству посетителей, что привело к огромным очередям.
«Они (организаторы — ред.), очевидно, перегружены в связи с количеством нас тут», — сказал агентству один из посетителей парада.
В очереди то и дело происходили стычки между теми, кто отстоял около четырех часов, и теми, кто пытался пройти без очереди. Одна женщина даже была арестована за то, что не пропустила полицейского, который пытался пройти через толпу.
Парад, который проходит в субботу вечером вдоль Национальной аллеи, стал кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нем задействованы танки, артиллерия, исторические и современные военные самолеты, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. Стоимость парада, по оценками армии, составит от 25 до 45 миллионов долларов.
Мероприятие совпадает с днем рождения президента США Дональда Трампа в субботу: ему исполнилось 79 лет. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам американский лидер ранее окрестил парад «незабываемым праздником», пригласив всех желающих присоединиться к торжеству. Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, после одного из первых совещаний, посвященных параду, у военных сложилось впечатление, что глава государства не хочет придавать особое значение своему личному празднику.
Политические оппоненты Трампа из Демократической партии уже раскритиковали высокие затраты на парад. Некоторые, как сенатор и бывший кандидат в президенты Берни Сандерс, обвинили американского лидера в организации дорогостоящего праздника в свою честь за счет налогоплательщиков.