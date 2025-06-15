Экс-президента Франции лишили ордена Почетного легиона

Бывшего президента Франции Николя Саркози лишили ордена Почетного легиона. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на официальный вестник Journal Officiel.
На такой шаг власти страны пошли после того, как экс-президента приговорили к одному году лишения свободы по делу о торговле влиянием и давлении на следствие. Саркози ранее пытался обжаловать приговор, но в конце прошлого года Кассационный суд оставил в силе решение суда, вынесенное апелляционным судом в 2023 году.
Орден Почетного легиона — это высшая государственная награда Франции. Орден был утвержден еще в 1802 году во время правления Наполеона Бонапарта.
Николя Саркози возглавлял Францию в 2007—2012 годах. В 2012 году баллотировался в президенты на второй срок, но во втором туре потерпел поражение он Франсуа Олланда.
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