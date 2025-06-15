Экс-президента Франции лишили ордена Почетного легиона

На такой шаг власти страны пошли после того, как экс-президента приговорили к одному году лишения свободы по делу о торговле влиянием и давлении на следствие. Саркози ранее пытался обжаловать приговор, но в конце прошлого года Кассационный суд оставил в силе решение суда, вынесенное апелляционным судом в 2023 году.