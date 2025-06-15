Экс-советник Кучмы: Путина и Трампа уже не волнует позиция Зеленского по переговорам

Напомним, в субботу Путин и Трамп провели очередной телефонный разговор. Лидеры отметили стремление к мирному урегулированию конфликта на Украине. Российский президент подчеркнул приверженность Стамбульским договоренностям и готовность возобновить переговоры с Украиной после 22 июня. Главы государств отметили желание завершить конфликт на Украине мирным способом. Помимо этого, президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Путин заявил, что РФ готова быть посредником между Израилем и Ираном. Президенты согласились, что сложившиеся личные отношения позволяют им поддерживать деловое общение, а также искать решения актуальных вопросов двухсторонней и международной повестки дня вне зависимости от сложности данных вопросов.