Экс-советник Кучмы: Путина и Трампа уже не волнует позиция Зеленского по переговорам

Телефонная беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа свидетельствует о том, что лидеры двух стран больше не учитывают позицию Владимира Зеленского в переговорах, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
Переговоры Трампа и Путина он назвал важным событием, отметив сближение позиций двух политиков.
«Зеленского они исторгли уже полностью из процесса переговоров. Полагаю, завтра в Канаде будет лебединая песня Зеленского», — заявил эксперт.
Соскин добавил, что отношения Москвы и Вашингтона динамично развиваются, тогда как между Украиной и США воцарилось «забвение».
Напомним, в субботу Путин и Трамп провели очередной телефонный разговор. Лидеры отметили стремление к мирному урегулированию конфликта на Украине. Российский президент подчеркнул приверженность Стамбульским договоренностям и готовность возобновить переговоры с Украиной после 22 июня. Главы государств отметили желание завершить конфликт на Украине мирным способом. Помимо этого, президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Путин заявил, что РФ готова быть посредником между Израилем и Ираном. Президенты согласились, что сложившиеся личные отношения позволяют им поддерживать деловое общение, а также искать решения актуальных вопросов двухсторонней и международной повестки дня вне зависимости от сложности данных вопросов.
Переговоры длились 50 минут. Руководители РФ и США поговорили в пятый раз с начала года.
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