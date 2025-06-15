«Не выделялось»: совпавший с 79-летием Трампа парад ВС США разочаровал всех

В столице Соединенных Штатов подошел к концу парад в честь 250-летия Вооруженных сил страны. Подробнее о празднике на Национальной аллее Вашингтона рассказал корреспондент РИА Новости.
«Несмотря на значительный ажиотаж вокруг парада, само мероприятие не выделялось яркими моментами… В параде принимали участие парашютисты, которые приземлялись на площадку у Белого дома, однако из-за деревьев многим зрителям их было не видно», — отметили на РИА Новости.
В рамках торжественного мероприятия гостям продемонстрировали американские сверхтяжелые танки «Абрамс», бронеавтомобили «Бредли» и другие образцы известной военной техники.
Отмечается, что многие решили покинуть Национальную аллею еще до завершения праздничного парада. Примечательно, что торжество совпало с 79-летием Президента США Дональда Трампа.
Однако омрачило день рождения американского лидера не только отсутствие заинтересованности граждан в параде Вооруженных сил страны. В ряде крупнейших городов США 14 июня начались антиправительственные митинги — на данный момент Департамент полиции Лос-Анджелеса приступил к разгону демонстрантов.