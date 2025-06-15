«Не выделялось»: совпавший с 79-летием Трампа парад ВС США разочаровал всех

«Несмотря на значительный ажиотаж вокруг парада, само мероприятие не выделялось яркими моментами… В параде принимали участие парашютисты, которые приземлялись на площадку у Белого дома, однако из-за деревьев многим зрителям их было не видно», — отметили на РИА Новости.