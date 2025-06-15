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Посольство США призвало американцев срочно покинуть Иран

На фоне растущей напряжённости в Тегеране «виртуальное» посольство США в Иране обратилось к американским гражданам с настоятельной рекомендацией незамедлительно покинуть территорию страны. Одновременно с этим был опубликован перечень действующих наземных пунктов пропуска, расположенных на границах с Турцией, Арменией и Азербайджаном.

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Источник: Life.ru

«Граждане США не должны ни в коем случае ездить в Иран и должны немедленно покинуть Иран, если они там находятся. Граждане США, которые не могут покинуть Иран, должны быть готовы оставаться в укрытии на длительное время. Граждане США в Иране сталкиваются с серьёзными, растущими опасностями из-за растущей региональной напряженности», — говорится в заявлении.

Помимо этого, «виртуальное» посольство предупредило о возможных ограничениях со стороны иранских властей на пересечение границы с Турцией для лиц, не являющихся гражданами Анкары. Напомним, что у США нет официального посольства в Иране с 1980 года.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани выразил мнение о провале американской стратегии в отношении Ирана. Он подчеркнул, что США не смогут добиться желаемых целей, оказывая давление на Тегеран посредством атак Израиля. По его словам, подобная политика лишь усугубляет ситуацию на Ближнем Востоке.