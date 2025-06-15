Посольство США призвало американцев срочно покинуть Иран

«Граждане США не должны ни в коем случае ездить в Иран и должны немедленно покинуть Иран, если они там находятся. Граждане США, которые не могут покинуть Иран, должны быть готовы оставаться в укрытии на длительное время. Граждане США в Иране сталкиваются с серьёзными, растущими опасностями из-за растущей региональной напряженности», — говорится в заявлении.