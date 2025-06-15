Не все согласятся с критическим восприятием социализма американского бизнесмена. Ранее в эксклюзивном интервью «МК» сотрудник Российской академии наук Александр Жебин объяснил, как специалисты из социалистической Северной Кореи могут помочь восстановить инфраструктуру Курщины благодаря своей крайне высокой производительности труда.