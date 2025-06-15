Предприниматель Эррол Маск, отец американского изобретателя Илона Маска, заявил, что граждане страны Евросоюза потеряли интерес к работе из-за социализма. Свою позицию он озвучил в рамках интервью РИА Новости.
«Зачем работать, если я могу получать деньги, не работая…», — задал риторический вопрос Эррол Маск.
Как указал предприниматель в ходе разговора с РИА Новости, высокое налогообложение в Евросоюзе, которое обеспечивает социальные гарантии населения, заставляет людей терять трудовой энтузиазм.
По мнению Эррола Маска, сложившаяся ситуация противоречит «традиционному» укладу Европу и «разочаровала бы» предков современных жителей региона.
Не все согласятся с критическим восприятием социализма американского бизнесмена. Ранее в эксклюзивном интервью «МК» сотрудник Российской академии наук Александр Жебин объяснил, как специалисты из социалистической Северной Кореи могут помочь восстановить инфраструктуру Курщины благодаря своей крайне высокой производительности труда.