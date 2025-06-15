Российский военнослужащий обнаружил и помог уничтожить диверсантов ВСУ

Ранее герой России Олег Пивоваров поделился историей своего чудесного спасения после прямого попадания украинского дрона в автомобиль, в который он садился. Осколок боеприпаса попал в шею, повредив верхний отдел позвоночника. Пострадавшего бойца сослуживцы вытащили из машины и оперативно доставили в госпиталь. Пивоваров отметил, что находился в коме целую неделю и ничего не помнит.