Семенов: Израиль выигрывает в конфликте с Ираном благодаря помощи США

«У него есть ядерное оружие и союзник в лице Соединенных Штатов, который оказывает прямую военную помощь и, очевидно, будет поддерживать Израиль в военных операциях. У Ирана, к сожалению, таких союзников нет, несмотря на договор о стратегическом партнерстве с Россией. Россия не является военным союзником — мы партнеры. Россия не может оказывать Ирану помощь, соразмерную поддержке США. Поэтому потенциал сторон несопоставим», — объяснил эксперт.