Семенов: Израиль выигрывает в конфликте с Ираном благодаря помощи США

Израиль выигрывает в военном и политическом плане за счет наличия ядерного арсенала и прямой поддержки США. Об этом aif.ru рассказал специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.
По его словам, несмотря на стратегическое партнерство между Ираном и Россией, Москва не оказывает Тегерану военной поддержки, сопоставимой с той, которую Израиль получает от США.
«У него есть ядерное оружие и союзник в лице Соединенных Штатов, который оказывает прямую военную помощь и, очевидно, будет поддерживать Израиль в военных операциях. У Ирана, к сожалению, таких союзников нет, несмотря на договор о стратегическом партнерстве с Россией. Россия не является военным союзником — мы партнеры. Россия не может оказывать Ирану помощь, соразмерную поддержке США. Поэтому потенциал сторон несопоставим», — объяснил эксперт.
Он также добавил, что конфликт между Ираном и Израилем перешел в активную фазу, прежние «красные линии» больше не работают, а угроза эскалации с участием США становится все более реальной.
В ночь на 13 июня 2025 года Израиль нанес новые удары по военным и ядерным объектам на территории Ирана в рамках продолжающейся операции «Восстающий лев». По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, действия направлены на устранение угрозы, «которую Иран представляет для самого существования Израиля».
Сообщается, что в результате атаки был поврежден завод по обогащению урана в Натанзе. Также погибли несколько ученых-физиков и высокопоставленных военных, включая начальника Генерального штаба ВС Ирана Мохаммада Багери и командующего Корпусом стражей исламской революции Хосейна Салами.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации назвал удары Израиля преступлением и пообещал, что Тель-Авив ожидает «горькая и страшная судьба».