Политолог Блохин: Трамп является самым произраильским президентом США

Президент США Дональд Трамп является самым произраильским лидером за всю историю Соединенных Штатов, поэтому он будет до последнего поддерживать Израиль в конфликте с Ираном. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.
«Трамп считается самым произраильским президентом за всю историю американо-израильской отношений. Причем, он признан так не абы кем, а руководством Израиля. То есть его даже некоторые называют в США как раз представителем произраильского лобби. Взгляды Трампа и руководства Израиля практически идентичны. Поэтому Трамп будет до последнего поддерживать Израиль», — сказал собеседник издания.
Блохин также заявлял aif.ru, что эскалация между Ираном и Израилем может ускорить самоустранение Трампа от переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов рассказывал aif.ru, что конфликт между Ираном и Израилем перешел в активную фазу, однако риск начала Третьей мировой войны остается маловероятным.
В ночь на 13 июня 2025 года Израиль нанес новые удары по военным и ядерным объектам на территории Ирана в рамках продолжающейся операции «Восстающий лев». По словам израильского премьера Биньямина Нетаньяху, действия направлены на устранение угрозы, «которую Иран представляет для самого существования» еврейского государства.
Уточняется, что в результате атаки был поврежден завод по обогащению урана в Натанзе. Также погибли несколько ученых-физиков и высокопоставленных военных, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери и командующего Корпусом стражей исламской революции Хосейна Салами.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации назвал израильские удары преступлением и пообещал, что Тель-Авив ожидает «горькая и страшная судьба».