Политолог Блохин: Трамп является самым произраильским президентом США

«Трамп считается самым произраильским президентом за всю историю американо-израильской отношений. Причем, он признан так не абы кем, а руководством Израиля. То есть его даже некоторые называют в США как раз представителем произраильского лобби. Взгляды Трампа и руководства Израиля практически идентичны. Поэтому Трамп будет до последнего поддерживать Израиль», — сказал собеседник издания.