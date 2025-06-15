Отец Илона Маска упрекнул европейцев в нежелании работать

«С распространением социализма, как я это вижу, в Европе желание людей работать ослабевает. Зачем работать, если я могу получать деньги, не работая», — сказал он в интервью РИА Новости, добавив, что европейские страны «социализировались» до уровня, при котором «не надо работать».