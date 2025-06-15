Отец Илона Маска упрекнул европейцев в нежелании работать

Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск заявил, что жители европейских стран потеряли желание работать. Маск-старший связал это с «распространением социализма», как он назвал повышение налогов и увеличение размеров социальных выплат.
«С распространением социализма, как я это вижу, в Европе желание людей работать ослабевает. Зачем работать, если я могу получать деньги, не работая», — сказал он в интервью РИА Новости, добавив, что европейские страны «социализировались» до уровня, при котором «не надо работать».
Эрол Маск отметил, что подобная ситуация противоречит европейским традициям.
Ранее Эрол Маск посоветовал молодым людям начинать бизнес не с денег, а с любимого дела.
Также сообщалось, что Эррол Маск, инженер, предприниматель и отец основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, высоко оценил благоустройство Москвы во время своего первого визита в Россию.
Тем временем отец Илона Маска выступил на форуме в Москве и сказал комплимент Владимиру Путину.