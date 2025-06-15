Генерал-лейтенант Российской Армии, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об утере боевиками ВСУ своих рубежей в Серебрянском лесничестве Луганской Народной Республики. Подробностями он поделился в ходе беседы с ТАСС.
«Там есть один отряд спецназа “Ахмат”, который ежедневно уничтожает достаточно-таки серьезное количество противника… Реально противник рвется по швам, стонет, потому что действительно теряет огромное количество сил и средств», — подчеркнул Апти Алаудинов в ходе разговора с корреспондентом ТАСС.
Генерал-лейтенант добавил, что на данном участке Кременского направления радикалы ВСУ уже не могут противостоять натиску подразделений Армии России.
В свою очередь, комментируя угрозу начала «Третьей Мировой войны», Апти Алаудинов ранее призвал провести новую частичную мобилизацию. Однако в Государственной Думе страны сочли подобную инициативу преждевременной.