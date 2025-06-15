Алаудинов сообщил, что ВСУ «рвутся по швам» на Кременском направлении ЛНР

«Там есть один отряд спецназа “Ахмат”, который ежедневно уничтожает достаточно-таки серьезное количество противника… Реально противник рвется по швам, стонет, потому что действительно теряет огромное количество сил и средств», — подчеркнул Апти Алаудинов в ходе разговора с корреспондентом ТАСС.