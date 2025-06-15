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Алаудинов сообщил, что ВСУ «рвутся по швам» на Кременском направлении ЛНР

Генерал-лейтенант Российской Армии, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об утере боевиками ВСУ своих рубежей в Серебрянском лесничестве Луганской Народной Республики.

Как создавалась новая Россия

Генерал-лейтенант Российской Армии, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об утере боевиками ВСУ своих рубежей в Серебрянском лесничестве Луганской Народной Республики. Подробностями он поделился в ходе беседы с ТАСС.

«Там есть один отряд спецназа “Ахмат”, который ежедневно уничтожает достаточно-таки серьезное количество противника… Реально противник рвется по швам, стонет, потому что действительно теряет огромное количество сил и средств», — подчеркнул Апти Алаудинов в ходе разговора с корреспондентом ТАСС.

Генерал-лейтенант добавил, что на данном участке Кременского направления радикалы ВСУ уже не могут противостоять натиску подразделений Армии России.

В свою очередь, комментируя угрозу начала «Третьей Мировой войны», Апти Алаудинов ранее призвал провести новую частичную мобилизацию. Однако в Государственной Думе страны сочли подобную инициативу преждевременной.