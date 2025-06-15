Семенов: ПРО Израиля «Железный купол» неэффективна против иранских ракет

«ПРО “Железный купол” неэффективна против иранских ракет. Эта система была создана для перехвата ракет ХАМАС, запускаемых с небольшой дальности. Против дальнобойных иранских ракет у Израиля есть другие системы — “Праща Давида” и противоракетный комплекс “Хец”» (Arrow-1 и Arrow-2). Именно они предназначены для перехвата ракет на большой дальности", — пояснил эксперт.