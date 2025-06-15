Семенов: ПРО Израиля «Железный купол» неэффективна против иранских ракет

Система противоракетной обороны (ПРО) Израиля «Железный купол» не справляется с перехватом иранских ракет большой дальности. Об этом aif.ru рассказал специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.
«ПРО “Железный купол” неэффективна против иранских ракет. Эта система была создана для перехвата ракет ХАМАС, запускаемых с небольшой дальности. Против дальнобойных иранских ракет у Израиля есть другие системы — “Праща Давида” и противоракетный комплекс “Хец”» (Arrow-1 и Arrow-2). Именно они предназначены для перехвата ракет на большой дальности", — пояснил эксперт.
Он также отметил, что часть ракет действительно удается перехватить, однако полностью защитить Израиль существующие системы не в состоянии.
«Насколько они эффективны? Да, часть ракет сбивается, но полностью прикрыть Израиль эти системы не могут, как мы видим. Противовоздушная оборона прорывается. Эффективность примерно на уровне других ПВО — таких как Patriot или С-300. Она работает, но не дает полной защиты», — заключил собеседник.
Ранее Кирилл Семенов заявил, что конфликт между Ираном и Израилем перешел в активную фазу, прежние «красные линии» больше не работают, а угроза эскалации с участием США становится все более реальной.