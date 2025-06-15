Экс-советник Трампа Бэннон раскритиковал Израиль за удары по Ирану

Главный стратег Белого дома при первом сроке президентства Дональда Трампа Стив Бэннон обрушился с критикой на Израиль за нанесение ударов по Ирану.
По его словам, интересы США и еврейского государства в этом кризисе не совпадают.
«Израильтяне ставят Израиль на первое место, а мы всегда должны ставить Америку на первое место», — подчеркнул Бэннон в комментарии для газеты Financial Times.
Экс-советник Трампа также призвал еврейское государство подумать над словами из Библии, которые предписываются Иисусу Христу: «все, взявшие меч, мечом и погибнут». Бэннон также отметил, что «очень боится» втягивания США в конфликт с Ираном.
Напомним, ранее американский журналист Такер Карлсон, который считается одним из сторонников Трампа, выразил мнение, что глава Белого дома знал о готовившемся ударе Израиля по Ирану. Он отметил, что этот факт делает США соучастником атаки. Карлсон добавил, что Соединённые Штаты «увязли в этом по уши».