Экс-советник Трампа Бэннон раскритиковал Израиль за удары по Ирану

Напомним, ранее американский журналист Такер Карлсон, который считается одним из сторонников Трампа, выразил мнение, что глава Белого дома знал о готовившемся ударе Израиля по Ирану. Он отметил, что этот факт делает США соучастником атаки. Карлсон добавил, что Соединённые Штаты «увязли в этом по уши».