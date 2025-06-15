Блохин: Европа и Киев мешают Трампу в урегулировании конфликта на Украине

Президенту США Дональду Трампу мешают Европа и Киев в урегулировании украинского конфликта. Об этом корреспонденту aif.ru заявил сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.
«У Трампа не получается урегулировать украинский конфликт из-за позиции Киева и Европы. Тут вопрос не в модераторе, а в желании конфликтующих сторон договариваться. Сейчас Украина и Европа не готовы договариваться с Россией либо готовы, но на неприемлемых для Москвы условиях. Европейские государства вообще демонстрирует приверженность и дальше поддерживать Украину. А для США она является больше обременением и проблемой. Им нужно сдерживать Китай, Иран, поддерживать Израиль, выравнивать торговый дефицит, наводить порядок внутри США», — сказал политолог.
Блохин также рассказывал aif.ru, что эскалация между Ираном и Израилем может ускорить самоустранение Трампа от переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщал aif.ru, что при продолжении затягивании переговорного процесса Украина может лишиться шести областей.