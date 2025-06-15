Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блохин: Европа и Киев мешают Трампу в урегулировании конфликта на Украине

По словам политолога, сейчас Украина и Европа не готовы договариваться с Россией.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Президенту США Дональду Трампу мешают Европа и Киев в урегулировании украинского конфликта. Об этом корреспонденту aif.ru заявил сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«У Трампа не получается урегулировать украинский конфликт из-за позиции Киева и Европы. Тут вопрос не в модераторе, а в желании конфликтующих сторон договариваться. Сейчас Украина и Европа не готовы договариваться с Россией либо готовы, но на неприемлемых для Москвы условиях. Европейские государства вообще демонстрирует приверженность и дальше поддерживать Украину. А для США она является больше обременением и проблемой. Им нужно сдерживать Китай, Иран, поддерживать Израиль, выравнивать торговый дефицит, наводить порядок внутри США», — сказал политолог.

Блохин также рассказывал aif.ru, что эскалация между Ираном и Израилем может ускорить самоустранение Трампа от переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщал aif.ru, что при продолжении затягивании переговорного процесса Украина может лишиться шести областей.