Семенов сказал, какие страны вступят в конфликт на стороне Ирана и Израиля

Обострение между Ираном и Израилем может продлиться еще как минимум несколько недель. Об этом aif.ru рассказал специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.
«Да, конфликт может затянуться. Противостояние, скорее всего, продолжится еще как минимум несколько недель. Если удастся его завершить, это хорошо, если нет, то оно будет развиваться дальше. Уже сейчас втянуты и другие страны: Ирак, где сильны проиранские силы, Йемен, который фактически уже участвует, и, конечно, Соединенные Штаты. Такая угроза действительно существует», — пояснил эксперт.
Он также добавил, что конфликт между Ираном и Израилем перешел в активную фазу, прежние «красные линии» больше не работают, а угроза эскалации с участием США становится все более реальной.
В ночь на 13 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию под кодовым названием «Восходящий лев». В рамках операции Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по военным объектам и инфраструктуре иранской ядерной программы.
Как сообщают СМИ, израильская авиация атаковала цели в разных регионах Ирана, включая Тегеран. Одной из целей также стал объект по обогащению урана в Натанзе. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) первоначально заявило, что объект, как и центр в Фордо, не пострадал. Однако позже иранские власти сообщили об ущербе на предприятии в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации назвал удары Израиля преступлением и пообещал, что Тель-Авив ожидает «горькая и страшная судьба».