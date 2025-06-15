Семенов сказал, какие страны вступят в конфликт на стороне Ирана и Израиля

«Да, конфликт может затянуться. Противостояние, скорее всего, продолжится еще как минимум несколько недель. Если удастся его завершить, это хорошо, если нет, то оно будет развиваться дальше. Уже сейчас втянуты и другие страны: Ирак, где сильны проиранские силы, Йемен, который фактически уже участвует, и, конечно, Соединенные Штаты. Такая угроза действительно существует», — пояснил эксперт.