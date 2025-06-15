Ядерная пустыня и рак: эксперт озвучил последствия войны Ирана и Израиля

«В Натанзе работают с низкообогащенным ураном, а не с теми изотопами, что используются на атомных станциях, вроде стронция, радия и других. Поэтому аварии масштаба Чернобыля не будет, но загрязнение местности все равно возможно. Это, безусловно, серьезно. Пока не произойдет период полураспада урана, последствия будут сохраняться. Это может быть 30−40 лет и даже дольше», — пояснил он.