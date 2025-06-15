Ядерная пустыня и рак: эксперт озвучил последствия войны Ирана и Израиля

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев» против военных и ядерных объектов Ирана. ЦАХАЛ задействовал около 200 самолетов, нанеся ракетные удары и уничтожив системы ПВО и пусковые установки.
Одной из целей стал урановый объект в Натанзе. МАГАТЭ сначала сообщило об отсутствии повреждений, но позже иранские власти подтвердили ущерб.
Завод в Натанзе является ключевым объектом иранской ядерной программы.
Объект в Натанзе играет ключевую роль в ядерной программе Ирана, сообщил корреспонденту aif.ru бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
«На этом заводе происходит первая стадия обогащения урана с помощью около 700 центрифуг. Обогащенный уран используется для топлива АЭС в Бушере и других целей», — пояснил эксперт.
Он отметил, что Натанз выполняет критическую функцию в ядерной цепочке и может применяться в различных проектах.
Была ли утечка радиации в Натанзе.
По словам Игоря Никулина, удары по заводу в Натанзе могли вызвать утечку радиации, несмотря на подземное расположение основной инфраструктуры.
«МАГАТЭ пока этого не подтверждает, утечка не зафиксирована. Но уже иранская сторона сделала заявление. Важно отметить, что на самом деле все производство находится глубоко под землей. По сути, пострадали только наземные сооружения, однако риск, безусловно, существует», — отметил он.
Никулин подчеркнул, что атаки на ядерные объекты всегда опасны, даже если используется низкообогащенный уран, и назвал такие удары военными преступлениями вне зависимости от того, кто их совершает.
В Натанзе после удара возможна длительная радиационная опасность.
В случае утечки радиации в результате ударов Израиля загрязнение в Натанзе и его окрестностях может сохраняться десятилетиями, сообщил бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
Он отметил, что на объекте используют низкообогащенный уран, а не изотопы, применяемые на атомных станциях.
«В Натанзе работают с низкообогащенным ураном, а не с теми изотопами, что используются на атомных станциях, вроде стронция, радия и других. Поэтому аварии масштаба Чернобыля не будет, но загрязнение местности все равно возможно. Это, безусловно, серьезно. Пока не произойдет период полураспада урана, последствия будут сохраняться. Это может быть 30−40 лет и даже дольше», — пояснил он.
Никулин подчеркнул, что опасность зависит от дозы радиации и объема загрязняющих веществ, даже небольшие выбросы могут иметь длительные последствия.
Удар по урановому заводу в Натанзе может привести к росту онкозаболеваний.
Удары Израиля по ядерному объекту в Натанзе могут привести к появлению урановой пыли, которая представляет серьезную опасность для здоровья человека, предупредил в интервью Игорь Никулин.
Он отметил, что урановая пыль особенно опасна при попадании в легкие или открытые раны, так как может вызвать тяжелые формы рака.
Никулин напомнил, что после использования урановых боеприпасов в Ираке количество онкологических заболеваний выросло в десять раз. Аналогичные всплески заболеваний наблюдаются и в Косово.
«В Косово тоже до сих пор наблюдаются всплески турбо-рака. Это очень серьезные последствия», — подчеркнул он.
Эксперт уточнил, что даже при небольшой утечке радиоактивных веществ в районе Натанза последствия для здоровья и окружающей среды могут сохраняться несколько лет.
«Пока не произойдет период полураспада урана, последствия будут сохраняться. Это может быть несколько лет, в зависимости от дозы облучения», — пояснил он.
При этом, обратил внимание Никулин, если подземные хранилища ядерных материалов остались неповрежденными, вероятно, утечка была незначительной.
Что будет, если Иран нанесет ответные удары по АЭС Израиля.
Ответный удар Ирана по ядерным объектам Израиля может вызвать радиационное заражение почти всей страны. Об этом заявил Игорь Никулин, отметив катастрофические последствия таких атак.
«Израиль — это маленькая страна с высокой концентрацией ядерных объектов. При серьезном ударе может пострадать практически вся территория», — подчеркнул он.
Эксперт добавил, что загрязнение от разрушения ядерной инфраструктуры способно сохраняться десятилетиями.
«Если произойдет выброс, то на 30, 40, 50 лет территория может стать непригодной для жизни или крайне опасной, как сейчас в Косово», — пояснил Никулин.