Стало известно об уничтожении авиаракетами блиндажа ВСУ с личным составом

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по блиндажу с живой силой ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Центр”. По докладам авианаводчика личный состав ВСУ был уничтожен», — приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ.