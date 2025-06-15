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Стало известно об уничтожении авиаракетами блиндажа ВСУ с личным составом

Экипаж вертолета Ка-52М ВКС РФ с применением авиаракет уничтожил блиндаж ВСУ с личным составом.

Как создавалась новая Россия

Экипаж вертолета Ка-52М ВКС РФ с применением авиаракет уничтожил блиндаж ВСУ с личным составом. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по блиндажу с живой силой ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Центр”. По докладам авианаводчика личный состав ВСУ был уничтожен», — приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ.

После этого экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки, а затем вернулся на площадку вылета.

Ранее генерал-лейтенант российской армии, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о сложной ситуации для ВСУ в Серебрянскому лесничестве.