Экипаж вертолета Ка-52М ВКС РФ с применением авиаракет уничтожил блиндаж ВСУ с личным составом. Об этом сообщило министерство обороны России.
«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по блиндажу с живой силой ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Центр”. По докладам авианаводчика личный состав ВСУ был уничтожен», — приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ.
После этого экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки, а затем вернулся на площадку вылета.
Ранее генерал-лейтенант российской армии, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о сложной ситуации для ВСУ в Серебрянскому лесничестве.