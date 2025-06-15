Число жертв ударов Ирана по израильским городам продолжает расти

Среди раненых есть несколько тяжёлых случаев. Эти удары стали частью масштабной атаки, которую Иран провёл в ночь на воскресенье в ответ на предыдущие действия Израиля.
Общее количество погибших на данный момент составляет семь человек, из них четыре женщины, которые погибли во время первого ракетного удара по Тамре.
Ранее израильские СМИ сообщали о более чем 100 пострадавших в городах Бат-ям и Реховот. На данный момент известно о гибели как минимум трёх человек. В результате ракетной атаки в ночь на 15 июня в жилых кварталах в Тель-Авиве также были зафиксированы многочисленные разрушения. Спасательные службы начали поиск жертв под завалами.