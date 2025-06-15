Число жертв ударов Ирана по израильским городам продолжает расти

Ранее израильские СМИ сообщали о более чем 100 пострадавших в городах Бат-ям и Реховот. На данный момент известно о гибели как минимум трёх человек. В результате ракетной атаки в ночь на 15 июня в жилых кварталах в Тель-Авиве также были зафиксированы многочисленные разрушения. Спасательные службы начали поиск жертв под завалами.