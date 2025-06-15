В одной из лабораторий научного института в Израиле начался пожар после ракетных ударов

Здание получило серьёзные повреждения. Обложка © Х / RyanRozbiani / ahad_en.
Институт Вейцмана является одним из ведущих научных центров Израиля. На данный момент несколько человек остаются заблокированными внутри здания после ракетного удара. Спасательные службы работают над их эвакуацией.
Ранее Иран нанёс ракетный удар по городам Бат-ям и Реховот. В результате ракетной атаки в жилых кварталах в Тель-Авиве также были зафиксированы многочисленные разрушения. Число жертв иранских ударов по городам Израиля продолжает расти. Количество пострадавших превысило 130 человек.