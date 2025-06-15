Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В одной из лабораторий научного института в Израиле начался пожар после ракетных ударов

В ночь на воскресенье иранские ракеты нанесли удар по научно-исследовательскому институту имени Хаима Вейцмана, расположенного в израильском городе Реховот к юго-востоку от Тель-Авива. По информации газеты New York Times, здание института получило серьёзные повреждения, в одной из лабораторий начался пожар.

Как создавалась новая Россия
Источник: Life.ru

Здание получило серьёзные повреждения. Обложка © Х / RyanRozbiani / ahad_en.

Институт Вейцмана является одним из ведущих научных центров Израиля. На данный момент несколько человек остаются заблокированными внутри здания после ракетного удара. Спасательные службы работают над их эвакуацией.

Ранее Иран нанёс ракетный удар по городам Бат-ям и Реховот. В результате ракетной атаки в жилых кварталах в Тель-Авиве также были зафиксированы многочисленные разрушения. Число жертв иранских ударов по городам Израиля продолжает расти. Количество пострадавших превысило 130 человек.