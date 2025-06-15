Семенов: Иран может изменить ход конфликта асимметричными ударами

Напомним, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль нанес новые удары по военным и ядерным объектам на территории Ирана в рамках продолжающейся операции «Восстающий лев». По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, действия направлены на устранение угрозы, «которую Иран представляет для самого существования Израиля».