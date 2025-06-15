Семенов: Иран может изменить ход конфликта асимметричными ударами

Иран не может соперничать с Израилем в области вооружений и союзов, но способен нанести ответные удары асимметричными методами. Об этом aif.ru рассказал специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.
По его словам, такие действия со стороны армии Ирана могут изменить расчеты Израиля.
«У Ирана есть возможности для асимметричных действий, которые могут нанести ущерб Соединенным Штатам и заставить Израиль изменить свой подход», — отметил он.
Эксперт объяснил, что сейчас преимущество остается за Израилем, поскольку у него есть ядерное оружие и союзник в лице США.
Напомним, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль нанес новые удары по военным и ядерным объектам на территории Ирана в рамках продолжающейся операции «Восстающий лев». По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, действия направлены на устранение угрозы, «которую Иран представляет для самого существования Израиля».
Сообщается, что в результате атаки был поврежден завод по обогащению урана в Натанзе. Также погибли несколько ученых-физиков и высокопоставленных военных, включая начальника Генерального штаба ВС Ирана Мохаммада Багери и командующего Корпусом стражей исламской революции Хосейна Салами.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации назвал удары Израиля преступлением и пообещал, что Тель-Авив ожидает «горькая и страшная судьба».