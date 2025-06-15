CNN: операция Израиля против Ирана может занять недели

Белый дом не критиковал недельные сроки операции Израиля, сказал один из источников. Другой собеседник CNN добавил, что в Вашингтоне знали о планах Израиля и неявно поддерживали их. Американский чиновник также сообщил, что продолжение и завершение конфликта будет зависеть от реакции Ирана.