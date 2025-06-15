Источник в Белом доме сообщил, что Трамп одобрил план бить по Ирану «неделями»

Инсайдер в Администрации Соединенных Штатов заявил, что Президент Дональд Трамп и его команда были заранее осведомлены о подготовке израильскими властями атаки на Иран 13 июня. Подробности приводит телеканал CNN.
«Представитель Белого дома заявил, что администрация знала о планах Израиля и безоговорочно поддерживала их», — сообщили журналисты.
На CNN добавили, что израильский политический эшелон собирается продолжать эскалацию конфликта в течение «недель, а не дней». Отмечается, что СМИ получило эту информацию от анонимного инсайдера в руководстве Израиля.
Ирано-израильский конфликт перешел в активную фазу 13 июня — с того момента противоборствующие стороны нанесли множественные серии взаимных ударов. Ранее стало известно, что в результате очередной ответной атаки Вооруженных сил Ирана в населенных пунктах Бат-ям и Реховот Израиля пострадали не менее 100 местных жителей.
В свою очередь, неназванный информатор среди приближенных Биньямина Нетаньяху ранее сообщил, что власти страны заинтересованы в затяжной эскалации.