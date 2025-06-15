Украина или Израиль: эксперт ответил, куда Трамп направит силы и военных

Продолжение боевых действий между Ираном и Израилем может привести к тому, что Трамп быстрее самоустранится от переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, заявил aif.ru Блохин. По его словам, Тель-Авив готовил операцию против иранского государства полгода, а значит, скорее всего, в это же время обсуждались вопросы выхода США из переговоров по Украине.