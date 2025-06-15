Украина или Израиль: эксперт ответил, куда Трамп направит силы и военных

Эскалация между Ираном и Израилем, возможно, вынудит президента США Дональда Трампа перевести свой взгляд с конфликта на Украине в сторону Ближнего Востока. В разговоре с aif.ru сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин рассказал, самоустранится ли глава Белого дома от украинского конфликта или будет и дальше стараться урегулировать его, бросив Израиль.
Эскалация на Ближнем Востоке вынудит Трампа забыть об Украине.
Продолжение боевых действий между Ираном и Израилем может привести к тому, что Трамп быстрее самоустранится от переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, заявил aif.ru Блохин. По его словам, Тель-Авив готовил операцию против иранского государства полгода, а значит, скорее всего, в это же время обсуждались вопросы выхода США из переговоров по Украине.
«Скорее всего, этот выход как раз был запланирован, чтобы сконцентрироваться на поддержке Израиля и сдерживании Ирана. Эскалация на Ближнем Востоке автоматически будет подталкивать Трампа выйти из переговоров по украинскому конфликту», — сказал собеседник издания.
Блохин также добавил, что если Иран сейчас будет наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке, если они заблокируют Ормузский пролив, цена на нефть вырастет — это будет проблемой для США.
«Я думаю, что Трамп самоустранится через месяц-два», — предположил политолог.
Самый произраильский президент США.
Блохин сообщил в разговоре с aif.ru, что глава Белого дома является самым произраильским президентом США за всю историю американо-израильских отношений. Причем, он «признан таковым не абы кем, а руководством Израиля». Политолог отметил, что Трампа даже в Соединенных Штатах некоторые называют представителем произраильского лобби.
Также он добавил, что взгляды американского лидера и израильского руководства практически идентичны.
«Поэтому Трамп будет до последнего поддерживать Израиль», — подчеркнул политолог.
Кроме того, он подчеркнул, что Израиль является самым близким союзником Соединенных Штатов, причем, не только на Ближнем Востоке, но и в мире в целом.
Европа и Украина мешают Трампу завершить конфликт.
Блохин рассказал aif.ru, что Европа и Киев мешают Трампу в урегулировании украинского конфликта. По его словам, позиция Украины и европейский государств не позволяет завершить боевые действия. Он пояснил, что в данной ситуации вопрос стоит не в модераторе, кем выступает глава Белого дома, а в желании конфликтующих сторон договариваться.
Политолог отметил, что в настоящее время Украина и Европа не готовы договариваться с Россией либо готовы, но на неприемлемых для Москвы условиях. Европейские государства и вовсе демонстрируют приверженность продолжать поддерживать Киев в конфликте с РФ. Для США, как заявил Блохин, Украина является больше обременением и проблемой.
«Им нужно сдерживать Китай, Иран, поддерживать Израиль, выравнивать торговый дефицит, наводить порядок внутри США, поэтому Украина для них является больше обременением», — подчеркнул политолог.