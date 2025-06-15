Полиция Лос-Анджелеса устроила разгон протестующих

Полицейские Лос-Анджелеса начали разгон протестующих, которые остаются на в центре города с наступлением комендантского часа. Он начал действовать в центральной части мегаполиса в 20:00 по местному времени (06:00 по московскому).
Как сообщает РИА Новости, для разгона демонстрантов стражи порядка применили резиновые пули.
Полиция преследует митингующих по Бродвею. Под натиском правоохранителей протестующие все же расходятся.
В то же время на улице все еще остаются небольшие группы активистов, которые разбиваются на более мелкие подгруппы.
Напомним, митинги в Лос-Анджелесе проходят уже более недели. Протестующие выступают против политики президента США Дональда Трампа по отношению к нелегальным мигрантам. Из-за сложной ситуации в центральной части города уже несколько дней вводят ночной комендантский час.
Ранее также сообщалось, что митинги против Трампа перекинулись и на другие города США. А в городе Солт-Лейк-Сити во время демонстрации ранили человека, в критическом состоянии пострадавшего госпитализировали.