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Полиция Лос-Анджелеса устроила разгон протестующих

Полицейские Лос-Анджелеса начали разгон протестующих, которые остаются на в центре города с наступлением комендантского часа.

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Полицейские Лос-Анджелеса начали разгон протестующих, которые остаются на в центре города с наступлением комендантского часа. Он начал действовать в центральной части мегаполиса в 20:00 по местному времени (06:00 по московскому).

Как сообщает РИА Новости, для разгона демонстрантов стражи порядка применили резиновые пули.

Полиция преследует митингующих по Бродвею. Под натиском правоохранителей протестующие все же расходятся.

В то же время на улице все еще остаются небольшие группы активистов, которые разбиваются на более мелкие подгруппы.

Напомним, митинги в Лос-Анджелесе проходят уже более недели. Протестующие выступают против политики президента США Дональда Трампа по отношению к нелегальным мигрантам. Из-за сложной ситуации в центральной части города уже несколько дней вводят ночной комендантский час.

Ранее также сообщалось, что митинги против Трампа перекинулись и на другие города США. А в городе Солт-Лейк-Сити во время демонстрации ранили человека, в критическом состоянии пострадавшего госпитализировали.