Британия намерена участвовать в разрешении кризиса на Ближнем Востоке

Напомним, что ночью 15 июня Иран и Израиль вновь обменялись ракетными ударами. Число пострадавших в результате иранских ударов по Израилю уже превысило 130 человек. Также известно, что спасатели разбирают завалы в жилых кварталах Тегерана.