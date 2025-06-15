Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия намерена участвовать в разрешении кризиса на Ближнем Востоке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности страны активно участвовать в усилиях по дипломатическому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте британского правительства.

Как создавалась новая Россия
Источник: Life.ru

В ходе обсуждений с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль-Саудом, которые состоялись в субботу, Стармер подтвердил, что Лондон намерен тесно сотрудничать со своими союзниками в ближайшие дни для достижения мирного разрешения конфликта.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил о своих переговорах с израильским коллегой Гидеоном Сааром, вновь призвав к деэскалации напряжённости в регионе.

Напомним, что ночью 15 июня Иран и Израиль вновь обменялись ракетными ударами. Число пострадавших в результате иранских ударов по Израилю уже превысило 130 человек. Также известно, что спасатели разбирают завалы в жилых кварталах Тегерана.