Британия намерена участвовать в разрешении кризиса на Ближнем Востоке

В ходе обсуждений с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль-Саудом, которые состоялись в субботу, Стармер подтвердил, что Лондон намерен тесно сотрудничать со своими союзниками в ближайшие дни для достижения мирного разрешения конфликта.
До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил о своих переговорах с израильским коллегой Гидеоном Сааром, вновь призвав к деэскалации напряжённости в регионе.
Напомним, что ночью 15 июня Иран и Израиль вновь обменялись ракетными ударами. Число пострадавших в результате иранских ударов по Израилю уже превысило 130 человек. Также известно, что спасатели разбирают завалы в жилых кварталах Тегерана.