Экс-президента Франции Саркози лишили ордена Почетного легиона за коррупцию

Сообщается, что Саркози лишили ордена из-за коррупционного скандала с судебным разбирательством. До этого в отношении президентов Франции, как действующих, так и бывших, такая мера применялась только к Филиппу Петену. Его лишили ордена в 1945 году после того, как признали виновным в госизмене и предоставлении нацистской Германии разведывательных данных.