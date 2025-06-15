Экс-президента Франции Саркози лишили ордена Почетного легиона за коррупцию

Экс-президент Франции Николя Саркози больше не является кавалером ордена Почетного легиона. Он лишен этого звания соответствующим указом, который опубликован на сайте правительства Франции.
«Данное исключение влечет за собой постоянное лишение прав и прерогатив, связанных со статусом члена Ордена», — сказано в документе.
Сообщается, что Саркози лишили ордена из-за коррупционного скандала с судебным разбирательством. До этого в отношении президентов Франции, как действующих, так и бывших, такая мера применялась только к Филиппу Петену. Его лишили ордена в 1945 году после того, как признали виновным в госизмене и предоставлении нацистской Германии разведывательных данных.
Напомним, Николя Саркози находился на посту президента Франци с 2007 по 2012 год. Он был приговорен к году лишения свободы за попытки торговать своим влиянием и получение финансирования на свою президентскую кампанию из Ливии.
Прокурор требовал для бывшего французского лидера наказания в виде семи лет лишения свободы.
После оглашения приговора Николя Саркози поместили под домашний арест и обязали носить электронный браслет.