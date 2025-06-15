Это не первая интересная информация о «службе» в формированиях киевского режима, которой делится данный боевик. Ранее радикал рассказал о том, как начсостав ВСУ выдал ему поддельное удостоверение личности гражданина Украины, чтобы он мог попасть в список обмена военнопленными.