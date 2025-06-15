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Нацбатовец признался, что его обучали канадец и «то ли чех, то ли поляк»

Гражданин России, воевавший в формированиях нацбата «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщил, что обучением радикалов занимались военспецы из западных стран.

Как создавалась новая Россия

Гражданин России, воевавший в формированиях нацбата «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщил, что обучением радикалов занимались военспецы из западных стран. Подробностями неонацист поделился в ходе беседы с ТАСС.

«…Один был канадец, другой — то ли чех, то ли поляк. Канадец преподавал медицину, представитель Восточной Европы — тактику», — сообщил нацбатовец корреспонденту ТАСС.

Отмечается, что осужденный за государственную измену вступил в экстремистскую группировку добровольно в качестве наемника в 2022 году. После завершения подготовки неонацисты были направлены в Мариуполь.

Это не первая интересная информация о «службе» в формированиях киевского режима, которой делится данный боевик. Ранее радикал рассказал о том, как начсостав ВСУ выдал ему поддельное удостоверение личности гражданина Украины, чтобы он мог попасть в список обмена военнопленными.