Экс-президента Франции Николя Саркози лишили ордена Почётного легиона

Причиной столь жёсткой меры стала череда судебных приговоров в отношении экс-президента. Весной прошлого года апелляционный суд подтвердил вынесенный ранее приговор по «делу о прослушке», назначив Саркози один год реального и два года условного тюремного срока. Ранее он уже был осуждён за превышение лимитов финансирования своей предвыборной кампании 2012 года на 18 миллионов евро, став первым французским лидером, приговорённым к ношению электронного браслета.