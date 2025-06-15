В израильском городе Бат-Ям 35 человек числятся пропавшими без вести после удара Ирана

Спасатели продолжают работать на месте обрушений. Видео © Х / stopantisemites.
По последним подтверждённым данным, число пострадавших в Бат-Яме и соседнем Реховоте возросло до 137 человек. Из них шесть человек получили тяжёлые ранения, 19 — средней степени тяжести, остальные пострадавшие отделилась лёгкими травмами. Среди трёх погибших в результате атаки числятся 10-летний ребёнок и две женщины.
Спасатели продолжают разбирать завалы. Ожидается, что число жертв возрастёт.
Напомним, что ранее Тегеран нанёс ракетный удар по израильским городам Бат-ям и Реховот. В ходе ночной ракетной атаки 15 июня жилые районы Тель-Авива также подверглись значительным разрушениям. В настоящее время спасатели ведут поисково-спасательные работы.