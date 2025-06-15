«Нет возмущения. Нет солидарности»: Израиль требует от ООН осуждения ракетной атаки Ирана

Данон заявил, что иранская атака была намеренно направлена на гражданские районы, что привело к гибели женщин и детей. Он выразил недовольство молчанием указанных организаций, задав вопрос, имеют ли значение жизни израильских женщин и детей для них.
«Нет осуждения. Нет возмущения. Нет солидарности. Разве жизни израильских женщин и детей не имеют значения для вас? Вы бы молчали, если бы такое произошло в другом месте?» — спросил постпред.
Данон подчеркнул, что молчание в данном случае является соучастием, и призвал к чёткому и недвусмысленному осуждению произошедшего.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по израильским городам Бат-Ям и Реховот, расположенным вблизи Тель-Авива, пострадали более 130 человек. Ночная атака также привела к серьёзным разрушениям жилых кварталов Тель-Авива. В Бат-Яме без вести пропали 35 человек после удара Ирана. Спасатели продолжают разбирать завалы. Ожидается, что число жертв возрастёт.