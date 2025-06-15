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Стартовала кампания по избранию губернатора Иркутской области

С 15 июня кандидаты и партии могут приступить к выдвижению на пост главы региона.

Как создавалась новая Россия
Источник: Заксобрание Иркутской области

Стартовала кампания по избранию губернатора Иркутской области. С 15 июня кандидаты и партии официально могут приступить к выдвижению на пост главы региона.

Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации Иркутской области в опубликованном 14 июня постановлении законодательного собрания о назначении выборов губернатора региона на 14 сентября 2025 года.

Напомним, в Приангарье активно набирает обороты кампания по выборам губернатора, которая станет крупнейшим электоральным событием предстоящей осени. Главный претендент на губернаторский пост — Игорь Кобзев, который заручился поддержкой президента России Владимира Путина и партии «Единой России».

Свои притязания на губернаторское кресло предъявляет и бывший «красный» губернатор Сергей Левченко, мнение о котором в политических кругах сложилось неоднозначное. Некоторые эксперты называют его одним из главных оппонентов Игоря Кобзева, которого рано списывать со счетов, и считают, что их противостояние станет центром кампании. Другие политологи обращают внимание на то, что многие видимые угрозы действующему губернатору в настоящее время сошли на «нет».