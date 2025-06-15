Стартовала кампания по избранию губернатора Иркутской области

Свои притязания на губернаторское кресло предъявляет и бывший «красный» губернатор Сергей Левченко, мнение о котором в политических кругах сложилось неоднозначное. Некоторые эксперты называют его одним из главных оппонентов Игоря Кобзева, которого рано списывать со счетов, и считают, что их противостояние станет центром кампании. Другие политологи обращают внимание на то, что многие видимые угрозы действующему губернатору в настоящее время сошли на «нет».

