Стала известна разрушительная особенность ракет, примененных Ираном для удара

Запущенные Вооруженными силами Ирана баллистические ракеты использовали более эффективный тип боевой части. Об этом сообщает информагентство Fars.
Неназванный инсайдер заявил, что новые боеголовки обладают повышенной «разрушительной мощностью». Как указали в Fars, сейчас Армия Ирана также применяет ракеты с коррекцией полета.
В свою очередь, ранее стало известно о том, что для поражения израильского объекта на территории Хайфы иранские военнослужащие использовали гиперзвуковое оружие.
Неназванный представитель Корпуса стражей исламской революции уже подтвердил готовность страны продолжать боевые действия до прекращения «агрессии» со стороны ЦАХАЛ.