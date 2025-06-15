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Трамп: если Иран нападёт на США, на него обрушится вся мощь американских ВС

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что, если Иран нападёт на США, то на него обрушится вся мощь американских вооружённых сил.

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Источник: Reuters

«Если Иран каким-либо образом нападёт на нас, вся мощь и мощь вооружённых сил США обрушатся на вас на невиданных ранее уровнях», — написал глава Белого дома в соцсети TruthSocial.

При этом он подчеркнул, что можно «легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту».

В CNN ранее заявили, что операция Израиля против Ирана продлится «недели» и осуществляется с негласного одобрения США.

Кроме того, в Axios утверждали, что Израиль просил США присоединиться к атакам на Иран.