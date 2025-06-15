Трамп: если Иран нападёт на США, на него обрушится вся мощь американских ВС

«Если Иран каким-либо образом нападёт на нас, вся мощь и мощь вооружённых сил США обрушатся на вас на невиданных ранее уровнях», — написал глава Белого дома в соцсети TruthSocial.
При этом он подчеркнул, что можно «легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту».
В CNN ранее заявили, что операция Израиля против Ирана продлится «недели» и осуществляется с негласного одобрения США.
Кроме того, в Axios утверждали, что Израиль просил США присоединиться к атакам на Иран.