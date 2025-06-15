Трамп: США не имеют отношения к нападению Израиля на Иран

Израиль в течение последних 48 часов обращался к США с просьбой о совместных военных действиях против Ирана для уничтожения его ядерной программы. Со ссылкой на израильского чиновника Axios указывает, что просьба находится на рассмотрении у американской стороны. Однако, как подчеркивает портал со ссылкой на американского чиновника, администрация Трампа в настоящее время не планирует вступать в конфликт.