Трамп: США не имеют отношения к нападению Израиля на Иран

Президент США Дональд Трамп категорически отверг причастность США к последним ударам Израиля по Ирану.
«США не имеют никакого отношения к сегодняшнему нападению на Иран. Однако мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту», — написал он в соцсети Truth Social.
Трамп добавил жесткое предупреждение: в случае любого нападения Ирана на США американские вооруженные силы ответят «в невиданном ранее масштабе».
Израиль в течение последних 48 часов обращался к США с просьбой о совместных военных действиях против Ирана для уничтожения его ядерной программы. Со ссылкой на израильского чиновника Axios указывает, что просьба находится на рассмотрении у американской стороны. Однако, как подчеркивает портал со ссылкой на американского чиновника, администрация Трампа в настоящее время не планирует вступать в конфликт.
Напомним, в субботу Президент России Владимир Путин и Трамп провели очередной телефонный разговор. Путин, помимо прочего, заявил, что РФ готова быть посредником между Израилем и Ираном. Президенты согласились, что сложившиеся личные отношения позволяют им поддерживать деловое общение, а также искать решение актуальных вопросов двухсторонней и международной повестки дня вне зависимости от сложности данных вопросов.