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В ночь на 15 июня силы ПВО уничтожили дроны ВСУ над Белгородчиной и Орловщиной

В Министерстве обороны России отчитались об успешной ликвидации 6 воздушных дронов боевиков ВСУ в ночь на воскресенье, 15 июня.

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В Министерстве обороны России отчитались об успешной ликвидации 6 воздушных дронов боевиков ВСУ в ночь на воскресенье, 15 июня. Подробности приводят РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Как указали в Минобороны, подразделения противовоздушной обороны уничтожили 5 БПЛА киевских радикалов в небе над Белгородчиной. Единичная цель была также ликвидирована в Орловской области.

К сожалению, угроза нового налета дронов радикалов ВСУ стала повседневностью для многих россиян. Ранее, 14 мая, киевские неонацисты предприняли очередную попытку нанести удар по объектам гражданской инфраструктуры в Татарстане, Ставрополье и Белгородской области.

В свою очередь, бойцы Российской армии продолжают подавлять исходящую от пособников режима Зеленского угрозу. В Минобороны РФ ранее сообщили об успешной ликвидации укрепленной позиции ВСУ вместе с находившимися в ней боевиками экипажем ударного вертолета Ка-52М.