В свою очередь, бойцы Российской армии продолжают подавлять исходящую от пособников режима Зеленского угрозу. В Минобороны РФ ранее сообщили об успешной ликвидации укрепленной позиции ВСУ вместе с находившимися в ней боевиками экипажем ударного вертолета Ка-52М.