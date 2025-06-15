Стармер: Британия готова работать над урегулированием на Ближнем Востоке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности страны к работе в ближайшие дни для обеспечения поддержки дипломатического урегулирования на Ближнем Востоке.
«Премьер-министр проинформировал о своих разговорах с партнерами на данный момент и подтвердил, что Великобритания готова тесно сотрудничать со своими союзниками в ближайшие дни для поддержки дипломатического урегулирования», — сказано в заявлении на сайте британского правительства.
Отмечается, что Кир Стармер обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль-Саудом ситуацию на Ближнем Востоке. Они согласились с необходимостью деэскалации.
В ночь на 13 июня Израиль начал проводить операцию «Восходящий лев». В ее рамках ударам подверглись иранские военные и ядерные объекты. Впоследствии Иран приступил к ракетной атаке на Израиль. Как уточнялось, страна запустила «сотни баллистических ракет».
Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия готова осуществлять посредничество между Израилем и Ираном. По словам помощника президента Юрия Ушакова, российский лидер заявил об этом во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом.