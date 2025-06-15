Стармер: Британия готова работать над урегулированием на Ближнем Востоке

«Премьер-министр проинформировал о своих разговорах с партнерами на данный момент и подтвердил, что Великобритания готова тесно сотрудничать со своими союзниками в ближайшие дни для поддержки дипломатического урегулирования», — сказано в заявлении на сайте британского правительства.