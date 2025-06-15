15 июня исполняется 111 лет со дня рождения Юрия Андропова

По воспоминаниям современников, Андропов отличался от Щелокова уровнем моральных устоев. Если первый являлся честным человеком и даже аскетом, то второй, напротив, тяготел к стяжательству и имел слабость к роскоши. Про любовь министра внутренних дел к антиквариату, автомобилям и прочим атрибутам красивой жизни знал весь Советский Союз. Его жену, Светлану Щелокову, подозревали в связях с «бриллиантовой мафией»: на пару с Галиной Брежневой, дочерью генсека, они скупали драгоценности, а затем перепродавали весь товар по новым ценам, пользуясь связями и семейным положением.