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Лукашенко: Китай стал одним из ключевых игроков на международной арене

Белорусский президент поздравил своего китайского коллегу с днем рождения и пожелал успехов в решении государственных задач.

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Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Отношения между Минском и Пекином выстраиваются в духе всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.

Под Вашим чутким руководством Китайская Народная Республика стала одним из ключевых игроков на международной арене, занимает лидирующие позиции в списке крупнейших индустриальных государств, обладает огромными валютными резервами и колоссальным научно-техническим потенциалом.

Александр Лукашенко

Белорусский президент напомнил, что в этом году Китай подводит итоги 14-й пятилетки и завершает госпрограмму «Сделано в Китае». В стране работают над планами социально-экономического развития на ближайшую перспективу.

«Следуя проложенному Вами пути, Китай, несомненно, реализует все намеченные цели», — уверен Александр Лукашенко.

Также он пожелал китайскому коллеге здоровья, счастья, благополучия и успехов в решении государственных задач.

Ранее сообщалось, что 13 июня в Минске Лукашенко провел встречу с с заместителем председателя Постоянного комитета 14-го Всекитайского собрания народных представителей, председателем Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами Беларуси и КНР Чжан Цинвэем. Общаясь с гостем, президент подтвердил готовность республики продолжать развитие сотрудничества с Китаем.

Незадолго до этого президент Беларуси побывал с официальным визитом в Пекине. Состоялась встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина в формате один-на-один. Китайский коллега пригласил главу белорусского государства на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и парад в Пекине, которые запланированы на август-сентябрь.

Лукашенко в свою очередь пригласил Си Цзиньпина приехать в Беларусь.