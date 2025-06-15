Лукашенко: Китай стал одним из ключевых игроков на международной арене

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Отношения между Минском и Пекином выстраиваются в духе всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.
Под Вашим чутким руководством Китайская Народная Республика стала одним из ключевых игроков на международной арене, занимает лидирующие позиции в списке крупнейших индустриальных государств, обладает огромными валютными резервами и колоссальным научно-техническим потенциалом.
Белорусский президент напомнил, что в этом году Китай подводит итоги 14-й пятилетки и завершает госпрограмму «Сделано в Китае». В стране работают над планами социально-экономического развития на ближайшую перспективу.
«Следуя проложенному Вами пути, Китай, несомненно, реализует все намеченные цели», — уверен Александр Лукашенко.
Также он пожелал китайскому коллеге здоровья, счастья, благополучия и успехов в решении государственных задач.
Ранее сообщалось, что 13 июня в Минске Лукашенко провел встречу с с заместителем председателя Постоянного комитета 14-го Всекитайского собрания народных представителей, председателем Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами Беларуси и КНР Чжан Цинвэем. Общаясь с гостем, президент подтвердил готовность республики продолжать развитие сотрудничества с Китаем.
Незадолго до этого президент Беларуси побывал с официальным визитом в Пекине. Состоялась встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина в формате один-на-один. Китайский коллега пригласил главу белорусского государства на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и парад в Пекине, которые запланированы на август-сентябрь.
Лукашенко в свою очередь пригласил Си Цзиньпина приехать в Беларусь.