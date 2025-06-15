Лукашенко: Китай стал одним из ключевых игроков на международной арене

Незадолго до этого президент Беларуси побывал с официальным визитом в Пекине. Состоялась встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина в формате один-на-один. Китайский коллега пригласил главу белорусского государства на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и парад в Пекине, которые запланированы на август-сентябрь.