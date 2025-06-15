В Петербурге в районе здания генконсульства Израиля дежурят полицейские

В Санкт-Петербурге у здания генконсульства Израиля на Херсонской улице начали дежурить полицейские, сообщает «Коммерсантъ Санкт-Петербург».
Об этом стало известно 14 июня. Также сотрудников полиции заметили у Соборной мечети на Кронверкском проспекте. Потасовок пока не зафиксировали, люди ведут себя, как обычно. Наряды находятся на месте ради обеспечения безопасности.
Напомним, несколько петербуржцев остались в Дубае без возможности вернуться на родину из-за закрытия воздушного пространства над Ираном. Ранее авиакомпании отменили рейсы между столицей Ирана Тегераном и Петербургом.