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В Петербурге в районе здания генконсульства Израиля дежурят полицейские

Оно расположено на Херсонской улице.

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Источник: Фонтанка.ру

В Санкт-Петербурге у здания генконсульства Израиля на Херсонской улице начали дежурить полицейские, сообщает «Коммерсантъ Санкт-Петербург».

Об этом стало известно 14 июня. Также сотрудников полиции заметили у Соборной мечети на Кронверкском проспекте. Потасовок пока не зафиксировали, люди ведут себя, как обычно. Наряды находятся на месте ради обеспечения безопасности.

Напомним, несколько петербуржцев остались в Дубае без возможности вернуться на родину из-за закрытия воздушного пространства над Ираном. Ранее авиакомпании отменили рейсы между столицей Ирана Тегераном и Петербургом.