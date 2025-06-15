Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал отказ нижней палаты американского Конгресса включить финансирование формирований ВСУ в федеральный бюджет. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.
«Попытки демократов включить в 832-миллиардный бюджет даже скромную сумму в 300 миллионов долларов для Украины были отбиты республиканцами», — отметил Алексей Пушков.
Российский сенатор также обратил внимание на то, что даже сторонники режима Зеленского в рядах парламентариев от Республиканской партии приняли решение отказаться дальнейшего спонсирования боевиков за счет государственных средств.
Стоит отметить, что это не единственная неприятная новость для киевских радикалов. Ранее шеф американского Пентагона Питер Хегсет заявил, что Соединенные Штаты передислоцировали средства подавления дронов из Украины на Ближний Восток.