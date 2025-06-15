Над Россией за ночь уничтожено шесть украинских БПЛА. Военная операция, день 1208-й

9:00 ВСУ потеряли более 190 военных и 15 пунктов управления беспилотной авиацией за сутки в результате действий группировки войск «Восток».
8:45 Российские войска поразили пункт управления БПЛА ВСУ в Черниговской области.
8:25 ⚡️Минобороны: дежурными средствами ПВО уничтожен украинский БПЛА над территорией Крыма.
8:19 ВС РФ ракетным ударом «Искандера» поразили командный пункт морской пехоты ВСУ в Святогоровке в ДНР.
8:15 Правительство нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена не прорабатывает вопрос предоставления новой помощи Украине, сообщает агентство Yonhap.
8:06 ⚡️МЧС РФ объявило режим беспилотной опасности в Татарстане.
8:01 ?Минобороны: в ночь на 15 июня средства ПВО сбили над российскими регионами шесть украинских беспилотников.
▪️Пять дронов уничтожили в Белгородской области, еще один — в Орловской.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1208-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.