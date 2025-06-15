ВСУ вымогают деньги за жизнь военнопленных у их семей. Россиянам объяснили, как поступить

Дарья Морозова, уполномоченная по правам человека в ДНР, обратилась к семьям российских военнослужащих, оказавшихся в плену. Она настоятельно призвала их не идти на поводу у украинской стороны, требующей деньги за якобы освобождение пленных. По словам омбудсмена, эти средства — не что иное, как откровенное вымогательство со стороны ВСУ, они не даруют бойцам свободу.