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Денис Паслер поздравил свердловчан с Днем медицинского работника

15 июня врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поздравил жителей с Днем медицинского работника.

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Источник: Freepik

В своем обращении к работникам сферы здравоохранения глава региона отметил, что ключевой приоритет для региона — народосбержение, рост продолжительности и качества жизни, благополучие людей. Свердловский кабмин ведёт комплексную работу по улучшению материально-технической базы здравоохранения, совершенствованию первичного звена, повышению доступности высокотехнологичной медицины, решению проблем с кадрами.

За последние несколько лет в регионе проведен капремонт более 200 медорганизаций, установлено 84 ФАП, закуплено более 16 тысяч единиц современного оборудования, значительно обновился и расширился парк автотехники, в т. ч. машин скорой медпомощи.

«Но, конечно, о здоровье уральцев заботится не техника. Это делают люди. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы профессия медицинского работника пользовалась неизменным уважением в обществе, а нелёгкий и ответственный труд медиков имел достойную оплату», — сказал Денис Паслер.

Говоря о кадровом вопросе, он отметил, что в области уделяют большое внимание повышению квалификации медработников, предоставлению стимулирующих выплат, сертификатов на жилье и льгот для сельских медиков. За последние три года количество врачей в области выросло на тысячу человек.

Также жителей поздравил с праздником глава Екатеринбурга Алексей Орлов. «Работа врачей, медбратьев и медсестёр, фельдшеров, всех специалистов сферы здравоохранения — это ежедневный подвиг, наполненный заботой и состраданием к пациентам», — заявил он.