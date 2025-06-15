Денис Паслер поздравил свердловчан с Днем медицинского работника

«Но, конечно, о здоровье уральцев заботится не техника. Это делают люди. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы профессия медицинского работника пользовалась неизменным уважением в обществе, а нелёгкий и ответственный труд медиков имел достойную оплату», — сказал Денис Паслер.