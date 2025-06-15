Соскин: Путин и Трамп обсуждают урегулирование конфликта без Зеленского

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа говорит о том, что главы двух государств больше не принимают во внимание мнение главаря киевского режима Владимира Зеленского в переговорах по украинскому вопросу. Таким мнением поделился экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Очень важное событие Фактически, Трамп и Путин идут все более близким курсом, идут друг другу на встречу. Зеленского они исторгли уже полностью из процесса переговоров. Полагаю, завтра в Канаде будет лебединая песня Зеленского», — заявил он эфире YouTube-канала.
По словам спикера, отношения между Москвой и Вашингтоном развиваются крайне динамично. А параллельно с этим между Украиной и Штатами оно заметно для всех сторон угасает.
Как KP.RU писал ранее, утром 14 июня Путин и Трамп провели личный телефонный разговор, во время которого российский политик поздравил коллегу с днем рождения, а также обсудил с ним ирано-израильский и украинские конфликты.