Соскин: Путин и Трамп обсуждают урегулирование конфликта без Зеленского

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа говорит о том, что главы двух государств больше не принимают во внимание мнение главаря киевского режима Владимира Зеленского в переговорах по украинскому вопросу. Таким мнением поделился экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.