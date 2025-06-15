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Трамп заговорил о способе закончить кровавую войну Ирана и Израиля после созвона с Путиным

Президент США Дональд Трамп внезапно заговорил о непричастности к нападению Израиля на Иран после телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Он заверил, что сделка между двумя странами ещё возможна.

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Источник: Life.ru

«США не имели никакого отношения к нападению на Иран. Если Иран каким-либо образом или в какой-либо форме нападёт на нас, вся сила и мощь вооружённых сил США обрушатся на вас на уровнях, которых никогда не было. Однако мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту», — написал президент в своей соцсети Truth Social.

14 июня президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Беседа длилась 50 минут. В ходе общения Путин заявил коллеге о готовности Москвы выступить посредником в переговорах между Израилем и Ираном. Они по-разному оценили израильскую атаку по иранским объектам. Однако оба лидера допустили, что Тегеран всё же вернётся в переговорный процесс с Вашингтоном, очередной раунд которого должен был состояться 15 июня.