«Искандер» не подводит: Появилось видео мощного удара в логово командиров морпехов ВСУ

Удар ОТРК «Искандер» по пункту украинских морпехов в ДНР. Видео © Минобороны России.
«Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля нанесения ракетного удара расчётом ОТРК “Искандер” по командному пункту 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Святогоровка ДНР», — доложили там, не уточнив данные о потерях противника.
Ранее Life.ru сообщал о том, что Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением гиперзвукового оружия. Ранее по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.