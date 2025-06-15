Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Искандер» не подводит: Появилось видео мощного удара в логово командиров морпехов ВСУ

Российские войска нанесли ракетный удар «Искандером» по командному пункту бригады морской пехоты украинской армии в населённом пункте Святогоровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав видео.

Как создавалась новая Россия
Источник: Life.ru

Удар ОТРК «Искандер» по пункту украинских морпехов в ДНР. Видео © Минобороны России.

«Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля нанесения ракетного удара расчётом ОТРК “Искандер” по командному пункту 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Святогоровка ДНР», — доложили там, не уточнив данные о потерях противника.

Ранее Life.ru сообщал о том, что Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением гиперзвукового оружия. Ранее по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.