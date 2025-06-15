Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солдат ВС РФ поделился радостью от возвращения из плена и рождения ребенка

Вернувшемуся из плена бойцу Российской армии сразу сообщили о рождении дочери.

Как создавалась новая Россия

Вернувшемуся из плена бойцу Российской армии сразу сообщили о рождении дочери. Своими чувствами военнослужащий поделился с корреспондентом ТАСС.

«…Каждый вечер, каждую ночь, каждую свободную минуту представлял этот момент», — прокомментировал солдат свое возвращение на Родину.

По словам бойца, он узнал о рождении ребенка, как только дозвонился до семьи. В ТАСС добавили, что освобожденный военнослужащий намерен уделять все свое время дочери.

Это четвертая процедура обмена военнопленными с представителями киевского режима с начала лета. Ранее, 9, 10 и 12 июня, российские бойцы вернулись на Родину в соответствии с достигнутым в ходе двусторонних консультаций в Стамбуле соглашением.