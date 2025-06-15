Солдат ВС РФ поделился радостью от возвращения из плена и рождения ребенка

Вернувшемуся из плена бойцу Российской армии сразу сообщили о рождении дочери. Своими чувствами военнослужащий поделился с корреспондентом ТАСС.
«…Каждый вечер, каждую ночь, каждую свободную минуту представлял этот момент», — прокомментировал солдат свое возвращение на Родину.
По словам бойца, он узнал о рождении ребенка, как только дозвонился до семьи. В ТАСС добавили, что освобожденный военнослужащий намерен уделять все свое время дочери.
Это четвертая процедура обмена военнопленными с представителями киевского режима с начала лета. Ранее, 9, 10 и 12 июня, российские бойцы вернулись на Родину в соответствии с достигнутым в ходе двусторонних консультаций в Стамбуле соглашением.